मराठी भाषेचा वसईत जयघोष
कर्मवीर भाऊराव विद्यालयात मान्यवरांची उपस्थिती
विरार, ता.२८(बातमीदार)ः आपली भाषा टिकण्यासाठी घरातही मराठीतच बोलणे गरजेचे आहे. इंग्रजी जागतिक भाषा असली तरी मराठी मातृभाषा आहे. मोबाईलच्या युगात मुलांना वाचन, साहित्याकडे वळवायला हवे, असे मत डिम्पल पब्लिकेशनचे अशोक मुळे यांनी व्यक्त केले. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात मराठी भाषा दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयाच्या प्रांगणात मराठी अस्मितेचा महामेरू, कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषा गौरव दिन अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला. ज्ञानोपासनेच्या या सोहळ्यात मराठी भाषेच्या समृद्धतेचा आणि अभिमानाचा जयघोष झाला. कार्यक्रमाची सुरुवात रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि मराठी साहित्याचे उपासक कवी कुसुमाग्रज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून झाली. या कार्यक्रमासाठी डिंपल प्रकाशनचे संस्थापक अशोक मुळे, शिवछत्रपती समाजसेवा मंडळाचे सदस्य मिलिंद पाटील आणि विद्यालयाच्या स्थानिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटील उपस्थित होते. यावेळी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय मराठी माध्यमातून शिकलेली मुले मोठमोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे इंग्रजीचा बाऊ करण्यापेक्षा माय मराठीला जपण्याचे, आवाहन पुरषोत्तम पाटील यांनी केले. या प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी पोवाडा सादरीकरणातून शूरवीरांच्या पराक्रमाची गाथा, भक्तीचा साज चढलेली गवळणीमुळे वातावरण भक्तीमय झाले.
