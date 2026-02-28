८१९ शिक्षण सेवकांची नियुक्ती
८१९ शिक्षण सेवकांची नियुक्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांची माहिती
पालघर, ता. २८ (बातमीदार) ः पेसा क्षेत्रासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शिक्षण सेवकपदे रिक्त होती. या पदांवर ८१९ जणांची भरती पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करून उमेदवारांना नियुक्ती केल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी केले.
खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक सोनाली मातेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नियुक्ती आदेशांचे वितरण करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून स्थानिक अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांना न्याय मिळाला आहे. पेसा क्षेत्रातील भरतीसंदर्भात २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाले होते. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०२४च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर कार्यरत ठेवण्यात आले होते. या भरतीप्रक्रियेत रिक्त पदांच्या ८१९ पदे भरण्यात आली आहेत.
