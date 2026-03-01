मोखाड्यात पुन्हा बिबट्याची दहशत
मोखाड्यात पुन्हा बिबट्याची दहशत
बेरिस्तेमधील नागरिक दहशतीखाली
मोखाडा, ता. १ (बातमीदार) : काही महिन्यांपूर्वी बिबट्याच्या वावरामुळे तालुक्यात निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण कमी झाले होते. दरम्यान, पुन्हा आता बिबट्याने हजेरी लावत बेरिस्ते गावात पाळीव श्वानांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तालुक्यातील बेरिस्ते गावात मागील आठ-दहा दिवसांपासून बिबट्याची दहशत वाढली आहे. १८ व १९ फेब्रुवारीला मध्यरात्रीच्या सुमारास प्रल्हाद राऊत यांच्या घराच्या कुंपणातून आत घुसून बिबट्याने दोन पाळीव श्वानांना ठार करून फस्त केले. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. त्यानंतर बुधवारी (ता. २५) भास्कर राऊत यांच्या शेतालगतच्या परिसरातून त्यांच्या पाळीव श्वानाची शिकार केल्याची आणखी एक घटना घडली. या सलग घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थ राहुल राऊत यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की वन विभागाला वारंवार कळवूनही केवळ सायरन वाजवणे, फटाके फोडणे व घराबाहेर न पडण्याचा इशारा देणे एवढ्यापुरतीच कारवाई होत आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेली नाही. पुढे माणसांवर हल्ला झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे बेरिस्ते आणि परिसरातील नागरिकांनी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी वन विभागाकडे केली आहे.
आमचे कर्मचारी रात्रंदिवस तिथे गस्त घालत आहेत. आम्ही लोकांना सावध करीत आहोत. लवकरच तिथे वरिष्ठांची परवानगी घेऊन पिंजरा लावला जाणार आहे.
- विनोद दळवी, वनक्षेत्रपाल मोखाडा
