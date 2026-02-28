सिडको गृहनिर्माण योजनेला गुढीपाडव्यापर्यंत मुदतवाढ
नवी मुंबई, ता. २८ (वार्ताहर) : सिडको महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या गृहनिर्माण योजनेत पर्याय निवडीसाठी गुरुवार (ता. १९)पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाधिक सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर-माझा फर्स्ट चॉइस’ नवी मुंबईमध्ये या योजनेंतर्गत वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल आणि कळंबोली या नोडमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी १६,८७६ सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सान्निध्यात उभारण्यात येत असलेल्या या गृहसंकुलांना रेल्वे, महामार्ग आणि मेट्रोद्वारे उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी देण्यात आली आहे. या गृहनिर्माण योजनेकरिता अनामत रक्कमेचा भरणा करण्यासाठीची अंतिम तारीख १५ मार्च देण्यात आली असून घर खरेदी करणाऱ्यांना आपले पसंतीचे पर्याय निवडण्यासाठीची अंतिम तारीख १९ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी अधिकृत संकेतस्थळास भेट देण्याचे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे.
