आगरी-कोळी समाजाचा ‘एक गाव, एक होळी’चा निर्धार
नवी मुंबईतील गावांमध्ये सामूहिकतेची परंपरा आजही जिवंत
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : आधुनिकतेच्या वेगात सणांचे स्वरूप बदलत असले तरी नवी मुंबईतील गावांमध्ये आगरी-कोळी समाजाची पारंपरिक होळी आजही पूर्वीइतक्याच उत्साहात साजरी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. होळीला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना गावागावांत “एक गाव, एक होळी”चा नारा देत सामूहिक उत्सवाचे नियोजन केले जात आहे.
‘हावलूबायचा सण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या होलिकोत्सवात नवविवाहित जोडप्याचा जावईबापू म्हणून सन्मान, होळी प्रदक्षिणा, नारळ-ऊस अर्पण, राखेचा टिळा अशा परंपरा जपल्या जातात. काही ठिकाणी सोंग-मिरवणुका, ढोल-ताशांचा गजर, तर महिलांचे फेर व पारंपरिक गीते यामुळे उत्सवाला सांस्कृतिक रंग चढतो.
कोळी बांधव होड्या-बोटींची पूजा करून उपजीविकेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. दिवाळे कोळीवाड्याची होळी विशेष आकर्षण ठरते. पाटलांच्या घरातील महिलेला पूजेचा मान देण्याची परंपरा आजही कायम आहे.
चौकट
सामूहिक होळीमुळे जपला जातो गावएकात्मतेचा वारसा
गल्लीनिहाय होळ्यांच्या वाढत्या प्रथेच्या पार्श्वभूमीवर “एक गाव, एक होळी” ही परंपरा कायम ठेवत आगरी-कोळी समाज गावातील एकोप्याचे आणि सामूहिक संस्कृतीचे जतन करत आहे.
