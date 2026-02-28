जुईनगरमध्ये रस्त्याच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी तीव्र
जुईनगरमध्ये रस्त्याच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी तीव्र
अनधिकृत फेरीवाले व अव्यवस्थित पार्किंगमुळे नागरिक त्रस्त
जुईनगर, ता. २८ (बातमीदार) : जुईनगर परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणाच्या कामामुळे वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत मुख्य रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. काम सुरू असलेल्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक व वाहतूक नियोजनाचा अभाव असल्याने वाहनचालकांमध्ये गोंधळ उडतो आणि वाहने एकाच लेनमध्ये अडकून पडतात. जुईनगर बाजारपेठ परिसर, गावदेवी चौक व महापालिका शाळेसमोरील चौकात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी पदपथ व रस्त्याचा काही भाग व्यापल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली वाहने आणि वाढते अतिक्रमण यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. याचा सर्वाधिक फटका शाळकरी मुले, रुग्णवाहिका व नोकरदार वर्गाला बसत आहे. या समस्येबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
चौकट
फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे कोंडी कायम
रस्त्याच्या कामासोबतच चौकांमध्ये वाढलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे उपलब्ध रस्त्याची रुंदी कमी होत असून वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण ठरत आहे. त्यामुळे नियोजनबद्ध कारवाईची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
