आदिवासी शेतकरी, शेतमजूरांच्या मागण्यांसाठी मोर्चा

आदिवासी शेतकरी, शेतमजुरांच्या मागण्यांसाठी मोर्चा
पालघर, ता. २८ : जव्हार तालुक्यातील आदिवासी, शेतकरी व शेतमजूर यांच्या विविध मागण्यांसाठी जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे किसान काँग्रेसच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.
रोजगार हमीच्या नवीन कायद्यामुळे शेतमजूर रोजगारांपासून वंचित राहत आहेत. होळीचा सण आला तरी गेल्या तीन महिन्यांपासून रोजगार हमी अंतर्गत केलेल्या कामाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाहीत. हे पैसे मजुरांना न मिळाल्यास होळीचा शिमगा अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करू, असा इशारा मोर्चाच्या माध्यमातून देण्यात आला. आजही येथील आदिवासी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. यामुळे या समाजाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसचा लढा हा सुरूच राहील, असे सांगण्यात आले. या मोर्चाचे नेतृत्व तालुका अध्यक्ष संपत पवार, किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पराग पष्टे, जिल्हाध्यक्ष प्रफुल पाटील, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बळवंत गावित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुकर चौधरी यांनी केले. या मोर्चात महिला अध्यक्ष पर्वती जाधव, रमेश मुकणे, शैलेश कामडी, संजय बुधर, सुरेश खाडाम, जानू डंबाळी, शिवराम भामरे, अंकुश वळवी, भरत वरठा, सुलभा चौधरी, यमुना किनर, गंगी धोंडगा, वनिता ठाकरे, सुनीता कोकाटे, मती बांबरे, आधी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मोर्चात रोजगार हमीची मजुरी मिळावी, इंदिरा आवास योजनेचे व संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे त्वरित मिळावे, पीडब्ल्यूडी व रोजगार हमीच्या कामातील भ्रष्टाचार दूर करून अधिकारी व ठेकेदारांवर कार्यवाही करावी, जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर लावू नये, पोलिस पाटील भरती त्वरित व्हावी, जवाहर नगर परिषदेतील गलथान कारभार बंद व्हावा, कृषी खात्यातील लाभाच्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचावे, तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची कामे होत नसल्याबाबत, वन पट्ट्याची प्रकरणे ताबडतोब सोडवणे, जलजीवन पाणीपुरवठा योजनेबाबत, तसेच जव्हार तालुक्यात एमआयडीसी सुरू करण्याबाबत मागण्या करण्यात आल्या.
