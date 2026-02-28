पालघर आगारातून एकविरा देवी दर्शनासाठी विशेष बस सुरू
पालघर आगारातून एकविरा देवी दर्शनासाठी विशेष बस सुरू
पालघर, ता. २८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या पालघर विभागातर्फे भाविकांसाठी विशेष बससेवा सुरू करण्यात येत आहे. रविवारी (ता. १) दररोज सकाळी ५.३० वाजता पालघर आगारातून सुटणारी ही बस ठाणे, पनवेल, खोपोली, लोणावळा मार्गे कार्ला गड येथे जाऊन त्याच मार्गाने पालघरला परत येणार आहे. या विशेष सेवेचा लाभ घेत भाविकांना आता सुरक्षित व सुलभ प्रवास करता येणार आहे.
एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ही सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आगार व्यवस्थापक सुजित घोरपडे, स्थानक प्रमुख भरत वाघमोडे आणि वाहतूक नियंत्रक अजय संखे यांनी दिली. या प्रवासासाठी प्रौढ प्रवाशांचे तिकीट ६७४ रुपये, तर मुलांसाठी अर्धे तिकीट ३३७ रुपये आकारले जाणार आहे. पालघर व परिसरातील भाविकांनी खासगी वाहनांचा पर्याय टाळून एसटीच्या सुरक्षित सेवेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच बससेवेबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानक प्रमुखांशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही एसटी महामंडळाने केले आहे.
