वऱ्हाळदेवी तलावात मृतदेह सापडल्याने खळबळ
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वऱ्हाळदेवी तलाव येथे शुक्रवारी सकाळी एका अज्ञात तरुणाचा मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळून आला. सकाळच्या सुमारास तलाव परिसरात फिरण्यासाठी आलेल्या नागरिकांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. त्यांनी तातडीने याची माहिती पोलिसांना दिली.
भिवंडी शहर पोलिस ठाणे येथील पथक आणि महापालिकेच्या अग्निशमन दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली. जवानांनी तलावातून मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी स्व. इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय येथे पाठविला. दरम्यान, या घटनेची नोंद शहर पोलिस ठाण्यात केली असून मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. संबंधित तरुणाचा मृत्यू अपघाती बुडाल्याने झाला की अन्य कोणत्या कारणामुळे, याबाबत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिकांकडून माहिती घेऊन पुढील तपास केला जात असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी नागरिकांना अफवा न पसरविण्याचे आवाहन केले असून तपास पूर्ण झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
