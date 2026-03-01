प्रत्येक तालुक्यात जनता दरबार
खासदार डॉ.हेमंत सवरा यांची घोषणा
कासा, ता.१(बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारींचे जलद व प्रभावी निवारण व्हावे, यासाठी डहाणू, तलासरी तालुक्यात
शुक्रवारी खासदार हेमंत सावरा यांनी जनता दरबार घेतला. यावेळी प्रत्येक तालुक्यात जनता दरबार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले,
पालघर जिल्हास्तरावर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबार घेतला होता. त्या वेळी पाचशेहून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरावरच जनता दरबार घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबजी काठोळे, उपनगराध्यक्ष जगदीश राजपूत, प्रांताधिकारी विशाल खत्री, तहसीलदार सुनील कोळी, गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते, मुख्याधिकारी अक्षय गुडधे, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता पगारे, गटशिक्षणाधिकारी संजय वाघ, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पंकज कोरे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.ग्रामीण भागातील बहुतांश तक्रारी तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांशी समनव्य साधत ७५ ते ८० टक्के तक्रारी तालुकास्तरावरच निकाली निघू शकतात. त्यामुळे तालुकास्तरावर जनता दरबार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
