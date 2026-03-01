लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी डोंबिवली–ठाणे बससेवा
लोकलमधील गर्दीला बसचा पर्याय
डोंबिवली-ठाणे बससेवा ४ मार्चपासून सुरू
डोंबिवली, ता. १ : डोंबिवली ते ठाणे यादरम्यान रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा ताण कमी करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या केडीएमसी आणि ठाणे महापालिकेच्या टीएमसीने संयुक्तपणे नवीन बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ मार्चपासून ही सेवा प्रवाशांच्या भेटीला येणार असली, तरी बस थांब्याच्या अंतरावरून प्रवाशांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
बुधवारी (ता. ४) डोंबिवली-ठाणे बससेवा सुरू होईल. सुरुवातीला दोन ४० आसनी बस उपलब्ध असतील. ‘पीक अव्हर’मध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी मिळून एकूण आठ फेऱ्यांचे नियोजन आहे. ही बस डोंबिवली पश्चिमेकडील मोठागाव येथून सुटून मानकोली पूलमार्गे घोडबंदर रोड आणि माजिवडा चौकापर्यंत धावणार आहे. नुकताच बारावीच्या परीक्षेला जाताना मुंब्रा-कळवा यादरम्यान लोकलमधून पडून एका १८ वर्षीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. रेल्वेतील ही जीवघेणी गर्दी लक्षात घेता, रस्ते वाहतुकीचा सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरत होती.
प्रवाशांसमोरील आव्हाने
प्रशासनाने बस सुरू केली असली, तरी प्रवाशांच्या मनात काही तांत्रिक अडचणींबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
रेल्वे स्थानकापासून अंतर : प्रस्तावित बस थांबा (मोठागाव) हा रेल्वे स्थानकापासून १५ ते २० मिनिटांच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे स्थानक परिसरातील प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी पुन्हा रिक्षाचा प्रवास करावा लागेल.
फाटकाचा अडथळा : मोठागाव परिसरात जाण्यासाठी रेल्वे फाटक ओलांडावे लागते. फाटक बंद असल्यास बस गाठणे जिकिरीचे ठरू शकते.
मर्यादित लाभ : ही सेवा प्रामुख्याने स्वामी नारायण सिटी आणि मोठागाव भागातील रहिवाशांसाठी सोयीची आहे. मात्र, डोंबिवली पूर्व किंवा मानपाडा भागातील लोकांसाठी ही सेवा ‘लांबची’ ठरणार आहे.
