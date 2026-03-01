ग्रहणातच चंद्राचा उदय
महाराष्ट्रात दिसणार काळसर-लालसर चंद्र
मंगळवारी खग्रास चंद्रग्रहण
ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : येत्या मंगळवारी, ३ मार्च २०२६ला खगोलप्रेमींसाठी एक दुर्मिळ संधी चालून आली आहे. या दिवशी होणारे चंद्रग्रहण महाराष्ट्रातील नागरिकांना एका विशेष स्थितीत पाहायला मिळणार आहे. खगोल अभ्यासक आणि पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांच्या माहितीनुसार, या दिवशी चंद्र ग्रहण अवस्थेतच उगवताना दिसणार असून, हे दृश्य साध्या डोळ्यांनी पाहणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
ग्रहणाची सुरुवात दुपारी ३:२० वाजता होईल. (या वेळी चंद्र क्षितिजाखाली असल्याने दिसणार नाही). चंद्रोदय सायंकाळी विविध शहरांत वेगवेगळ्या वेळी होईल, तर ग्रहण समाप्ती सायंकाळी ६:४८ वाजता असेल. जेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या दाट छायेत येतो तेव्हा तो पूर्णपणे काळा न दिसता काळसर-लालसर रंगाचा दिसतो. हे विलोभनीय दृश्य पाहण्यासाठी केवळ काही मिनिटांचा अवधी मिळणार आहे. हे केवळ एक नैसर्गिक खगोलीय दृश्य असून, मनात कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. पालकांनी आणि शिक्षकांनी मुलांमधील वैज्ञानिक कुतूहल जागृत करण्यासाठी त्यांना हे दृश्य नक्की दाखवावे, असे आवाहन दा. कृ. सोमण यांनी केले आहे.
प्रमुख शहरांतील चंद्रोदय आणि ग्रहणाचा कालावधी
शहर चंद्रोदयाची वेळ ग्रहण सुटण्याची वेळ दिसण्याचा कालावधी
नागपूर सायं. ६:१८ सायं. ६:४८ ३० मिनिटे
सोलापूर सायं. ६:३३ सायं. ६:४८ १५ मिनिटे
छ. संभाजी नगर सायं. ६:३४ सायं. ६:४८ १४ मिनिटे
नाशिक सायं. ६:४० सायं. ६:४८ ८ मिनिटे
कोल्हापूर सायं. ६:४० सायं. ६:४८ ८ मिनिटे
पुणे सायं. ६:४१ सायं. ६:४८ ७ मिनिटे
रत्नागिरी सायं. ६:४४ सायं. ६:४८ ४ मिनिटे
मुंबई सायं. ६:४५ सायं. ६:४८ ३ मिनिटे
