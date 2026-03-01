बाजारात पुरणपोळीला भाव
बाजारात पुरणपोळीला भाव
प्रतिनगाला २० ते २५ रुपयांना विक्री
विक्रमगड, ता.१ (बातमीदार)ः होळी रे होळी, पुरणाची पोळी… असे म्हणत रंगपंचमीसह होळीचा सण साजरा करण्याची परंपरा कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर विक्रमगड बाजारपेठेसह ग्रामीण भागात रेडीमेड पुरणपोळ्यांचे फलक झळकू लागले आहेत.
पूर्वी ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात होळीच्या दिवशी पुरणपोळ्या बनवण्याची परंपरा होती. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीमुळे दिनक्रमाने बाजारातून तयार पुरणपोळ्या खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. विशेषतः नोकरदार महिलांमध्ये रेडीमेड पुरणपोळ्यांची मागणी अधिक दिसून येते. ग्रामीण भागातील अनेक गृहिणी घरगुती पुरणपोळ्यांनाच प्राधान्य देत आहेत. सध्या लहान आकाराच्या पुरणपोळ्या १५ ते २० रुपये दराने, तर मोठ्या आकाराच्या १८ ते २५ रुपये दराने विकल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी आगाऊ ऑर्डरनुसार पुरणपोळ्या तयार केल्या जात आहेत. विक्रमगडमध्ये घरगुती पुरणपोळी बनविणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महागाई वाढली असली तरी यंदा विक्री चांगली होईल, असा अंदाज स्थानिक विक्रेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
गॅसच्या दरात वाढ झाली आहे. तसेच गुळ, डाळ, इतर साहित्याचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा उत्पादन खर्च आणि नफा यामध्ये ताळमेळ बसत नाही.
- जयश्री औसरकर, अध्यक्ष, सद्गुरु बचत गट, विक्रमगड
