चिंचपाड रोडवरील ''चेंबर'' कोंडी फुटली
चिंचपाड रोडवरील दुर्गंधीपासून सुटका
पालिकेच्या तत्परतेने नागरिकांना मोठा दिलासा
कल्याण, ता. १ (बातमीदार) : गेल्या अनेक दिवसांपासून चिंचपाड रोड परिसरातील नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरलेली सिव्हरेज चेंबरची समस्या अखेर मार्गी लागली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने तातडीने कार्यवाही करत तुंबलेले चेंबर दुरुस्त केल्याने परिसरातील दुर्गंधी नष्ट झाली असून वाहनचालकांची जीवघेणी कसरतही थांबली आहे. चिंचपाड रोडवर सांडपाण्याच्या वाहिन्या पूर्णपणे तुंबल्यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. याचा मोठा फटका स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना बसत होता. महत्त्वाचे म्हणजे, हे चेंबर रस्त्याखाली गाडले गेल्यामुळे किंवा त्यांची पातळी रस्त्याशी समांतर नसल्यामुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात होण्याचा धोका वाढला होता.
स्थानिक नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींमार्फत महापालिकेकडे या समस्येबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने काम हाती घेतले. कर्मचाऱ्यांनी रस्त्याखाली गाडले गेलेले चेंबर शोधून काढले. चेंबरमधील कचरा आणि अडथळे दूर करून वाहिनी मोकळी करण्यात आली. दुरुस्तीनंतर चेंबरची लेव्हल आता रस्त्याशी समांतर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रस्ता सुरक्षित झाला आहे.
समाधान व्यक्त
प्रशासनाच्या या कामामुळे चिंचपाड रोडने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. रस्त्यावरील चेंबरमुळे वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत होती, आता रस्ता सुरक्षित झाला आहे, अशी भावना गॅरेज व्यावसायिक रिकी यांनी व्यक्त केली. तर सांडपाण्याची समस्या सुटल्याने व्यावसायिक बाळकृष्ण कोणार यांनी लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
