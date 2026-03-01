खालापुरात भाजपा शब्द पाळणार?
पंचायत समिती सभापतिपद शिंदे गटाला मिळणार
खालापूर, ता. १ (बातमीदार) ः खालापूर पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतिपदाची निवडणूक ११ मार्च रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत असले, तरी सत्तासमीकरणांतून आता भाजप-शिंदे गट युतीमध्ये शब्द पाळला जाणार की रायगड जिल्हा परिषदेच्या घडामोडींचा दुसरा अंक येथे पाहायला मिळणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात वाढली आहे.
पंचायत समितीच्या निवडणूक भाजप आणि शिंदे गट युतीने एकत्र लढत विजय मिळवला आहे. जिल्हा परिषदेच्या दोन जागा युतीने खालापुरात जिंकल्या असून, पंचायत समितीच्या इतिहासात प्रथमच भाजपला सर्वाधिक आठपैकी तीन जागा मिळाल्या, तर शिंदे गटाला दोन जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे बहुमत युतीकडे आहे, तर ठाकरे सेनेला दोन आणि अजित पवार गटाला एक जागा मिळाली आहे. पंचायत समिती सभापतिपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव आहे. पंचायत समितीत भाजप मोठा भाऊ असला तरी सुरुवातीला सभापतिपद शिंदे गटाला देण्यात येईल, असे ठरले होते.
रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष भाई शिंदे यांनी शिंदे गटाकडून खानाव गणातून पंचायत समिती निवडणूक जिंकली आहे. सभापतिपदासाठी त्यांची दावेदारी प्रमुख मानली जात आहे. भाजपने तीन जागा जिंकल्या असून, रिस गणातून विजय मिळवलेले कृष्णा पारंगे देखील सभापतिपदासाठी दावेदारी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संभाव्य फॉर्म्युला
भाई शिंदे यांचा राजकीय आणि प्रशासनाचा अनुभव पाहता पंचायत समिती सभापतिपदासाठी ते प्रमुख दावेदार आहेत. भाई शिंदे यांना अडीच वर्ष सभापतिपद देऊन उपसभापतिपद भाजपच्या वाट्याला जाऊ शकते. उपसभापतिपदासाठी वाशिवली गणातून विजय मिळवलेल्या गौरी गडगे यांचे नावदेखील आघाडीवर आहे. अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला तरी सुरुवातीला सभापतिपद कोणाच्या वाटेला जाणार याकडे कार्यकर्त्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
**फोटो-१) गौरी गडगे. २) भाई शिंदे ३) कृष्णा पारंगे.
