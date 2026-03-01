प्रभाग समिती बदलली तरी नागरिकांची कामे जुन्याच विभाग कार्यालयातच
कर, पाणी व तक्रारींसाठी पूर्वीचेच नोड कायम
वाशी, ता २८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिका मध्ये प्रथमच बहुसदस्य पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली असून नगरसेवकांची संख्या १११ इतकीच कायम ठेवण्यात आली आहे. दिघा, ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, वाशी, नेरुळ व बेलापूर अशी आठ विभागीय नोडही पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षकडून प्रभाग समितीच्या हद्दीत बदलाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
या निर्णयानंतर नागरिकांमध्ये मालमत्ता कर, पाणी देयक किंवा इतर कामांसाठी कार्यालय बदलावे लागणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रभाग समिती ही केवळ नगरसेवकांच्या प्रशासकीय कामकाजापुरती मर्यादित असून नागरिकांची सर्व दैनंदिन कामे संबंधित विभागीय नोडमधूनच पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. विभाग अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातही कोणताही बदल नसल्याचे सांगण्यात आले.
चौकट
अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन
प्रभाग समिती पुनर्रचनेमुळे राजकीय पातळीवर बदल झाले असले तरी नागरिकांच्या सेवा व कार्यालयीन कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी पूर्वीप्रमाणेच आपल्या संबंधित विभाग कार्यालयात संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
