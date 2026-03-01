नवी मुंबईत महास्वच्छता अभियान
नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा स्तुत्य उपक्रम; २,७१० स्वयंसेवकांचा सहभाग
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : ज्येष्ठ निरूपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे नवी मुंबई शहरात महास्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. शहरातील २६ गाव-गावठाण परिसर तसेच महापालिका हद्दीतील पाच रुग्णालयांमध्ये पार पडलेल्या या मोहिमेत २,७१० हून अधिक श्रीसदस्य व नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या उपक्रमादरम्यान सुमारे १०, ८०५.६२ किलोहून अधिक ओला व सुका कचरा संकलित करून पुढील विल्हेवाटीसाठी महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.
निरूपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत रविवारी (ता. १) नवी मुंबई परिसरात ही स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. गाव-गावठाणांसह बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे आणि ऐरोली येथील महापालिका रुग्णालयांमध्ये सखोल स्वच्छता करण्यात आली. पर्यावरण संवर्धन, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान ओला व सुका कचरा वेगळा करून संकलन करण्यात आले.
हा उपक्रम पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी तसेच सचिनदादा धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आला. महास्वच्छता अभियानामुळे शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ होण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृतीही निर्माण झाली. भविष्यातही अशा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
या वेळी महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, नगरसेवक निशांत भगत, नवी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. अजय गडदे, जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कोंडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
ज्येष्ठ निरूपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात येणारे स्वच्छता अभियान हा खरोखर स्तुत्य उपक्रम आहे. लोकसहभागातून होणारी स्वच्छता वाखाणण्याजोगी असून, प्रतिष्ठान नेहमीच जनजागृती करीत आहे.
- सुजाता पाटील, महापौर
नवी मुंबईला मिळणारे पुरस्कार हे लोकसहभागामुळेच शक्य झाले आहेत. त्यामध्ये नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा मोठा वाटा आहे. शहर स्वच्छ राहिले तर आरोग्यही निरोगी राहते. गाव-गावठाणात एकाच वेळी राबविण्यात आलेली ही मोहीम उल्लेखनीय आहे.
- सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
