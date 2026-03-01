‘बोला मराठी’ उपक्रमाचा डिजिटल डंका
‘बोला मराठी’ उपक्रमाचा डिजिटल डंका; जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मुंबई, ता. १ : मराठीचे वैभव जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याच्या उद्देशाने मराठी मूड चॅनेलतर्फे मराठी भाषादिनानिमित्त आयोजित ‘बोला मराठी’ पुरस्कार सोहळा पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, प्रभादेवी येथील मिनी थिएटरमध्ये दिमाखात पार पडले. २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या ऑनलाइन स्पर्धेला महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तसेच पाकिस्तान आणि दुबईसह परदेशातूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
‘मराठी माझ्यासाठी काय आहे?’ या संकल्पनेवर आधारित या स्पर्धेत वय वर्षे ५ पासून ६५ वर्षांपर्यंतच्या स्पर्धकांनी कविता, कथाकथन, गाणी आणि स्टँडअप कॉमेडीद्वारे आपली मते व्यक्त केली. बाल, शालेय, महाविद्यालयीन आणि खुला अशा चार गटांतील सादरीकरणांचे परीक्षण करून अंतिम १६ विजेत्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यांची नावे २७ फेब्रुवारी २०२६ला चॅनेलवर जाहीर करण्यात येणार आहेत. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे व परीक्षक म्हणून दिग्दर्शक संजय जाधव, ज्येष्ठ साहित्यिक एकनाथ आव्हाड आणि लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर नील साळेकर उपस्थित होते. अभिनेत्री संजना पाटील यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. मराठी भाषेसाठी ‘बोला मराठी’सारख्या उपक्रमांमुळे जागतिक मंच उपलब्ध होत असल्याचे मत संजय जाधव यांनी व्यक्त केले. अल्पावधीत उपक्रम यशस्वी केल्याबद्दल एकनाथ आव्हाड यांनी ‘मराठी मूड’चे कौतुक केले, तर नव्या पिढीपर्यंत मराठीचे बाळकडू पोहोचवण्याचे कार्य हा उपक्रम करीत असल्याचे नील साळेकर यांनी सांगितले.
----------------------
चारही गटांतील विजेत्यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ क्रमांकासाठी एक लाख, ७५ हजार, ५० हजार आणि २५ हजार रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. तसेच स्पर्धेतील पर्शियन बीता आणि पाकिस्तानी जहानवी यांना विशेष पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. अवघ्या सात दिवसांच्या तयारीनंतर मिळालेला प्रतिसाद प्रेरणादायी असून, पुढील वर्षी हा उपक्रम अधिक भव्य स्वरूपात राबविण्यात येईल, अशी माहिती चॅनेल हेड शंतनू जोशी यांनी दिली.
