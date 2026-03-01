एनडीआरएफने शोधला दगड खाणीत बुडालेल्या मुलाचा मृतदेह
खाणीत बुडालेल्या मुलाचा मृतदेह सापडला
मनोर, ता. १ (बातमीदार) : येथील टाकवहाल परिसरातील बंद दगडखाणीत बुडालेल्या दोन अल्पवयीन मुलांपैकी एका मुलाचा मृतदेह अखेर एनडीआरएफच्या पथकाला शोधण्यात यश आले. स्पीड बोट आणि पाणबुड्याच्या साहाय्याने राबविण्यात आलेल्या शोधमोहिमेनंतर सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास आयुष पवार याचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. या घटनेनंतर सकाळी ११ वाजल्यापासून एनडीआरएफकडून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली होती. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर सायंकाळी मृतदेह सापडल्याने शोधकार्याची सांगता झाली. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी खाणीत साचलेले पाणी बाटलीत भरण्याच्या प्रयत्नात असताना दोन्ही अल्पवयीन मुलांचा पाय घसरला आणि ते पाण्यात पडले. खोल पाण्यामुळे दोघेही बुडाल्याची माहिती समोर आली आहे.
