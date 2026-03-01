शिवाजी पार्क येथे पुस्तक प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
रजनिकांत साळवी, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : पुस्तक म्हणजे ज्ञानाचे भांडार आणि शब्दांचा अमूल्य साठा ही उक्ती सार्थ ठरवत दादरमधील शिवाजी पार्क येथे आयोजित पुस्तक प्रदर्शनाला वाचकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल आणि समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावातही ‘वाचाल तरच वाचाल’ हा संदेश देणारे हे प्रदर्शन वाचकप्रेमींसाठी पर्वणी ठरले. प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात वाचकांनी पुस्तक खरेदी केली.
मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाला वाचकप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी दिली. मनसेच्या शर्मिला ठाकरे यांच्या मातोश्री पदमश्री वाघ यांनीदेखील पुस्तक प्रदर्शनाला भेट देत आवडीची पुस्तके खरेदी केली. तसेच, साधारण १९६८ पासून पुस्तके वाचत असून, तेव्हापासून मॅजेस्टिक प्रकाशनाची सदस्य असल्याचे पदमश्री वाघ यांनी सांगितले. वाचनाची गोडी असून, आजही आमच्या घरात ८०० पुस्तके असून, ८०० पुस्तके लायब्ररींना भेट देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज ठाकरे यांनी आवर्जून सर्व बुक स्टॉलला भेट दिली, त्यांच्याकडून पुस्तकाविषयी जाणून घेतले. या प्रदर्शनात विविध विषयांवरील हजारो पुस्तके उपलब्ध होती. साहित्य, कादंबरी, चरित्र, बालसाहित्य, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक पुस्तके, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक ग्रंथ अशा अनेक विभागांमध्ये पुस्तके मांडण्यात आली होती. नामांकित ९२ प्रकाशन संस्थांसह नवोदित लेखकांनाही आपली पुस्तके सादर करण्याची संधी देण्यात आली.
डिजिटल युगातही पुस्तकांविषयीचे प्रेम कायम असून, वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे. शिवाजी पार्कसारख्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या ठिकाणी भरलेले हे प्रदर्शन खऱ्या अर्थाने ज्ञानाची मेजवानी ठरले.
यशवंत किल्लेदार, नगरसेवक, मनसे नेते
अनोखे नकाशे
पुसदच्या अशोक गोरे यांनी जग, देश आणि राज्याचे अनोख्या पध्दतीने बनवलेले नकाशे वाचकांच्या, विशेष म्हणजे बच्चेकंपनीच्या पसंतीला पडले. या नकाशामुळे लोकसंख्या व इतर महत्त्वाची भौगौलिक माहिती तातडीने मुलांना मिळते. शाळकरी मुलांसाठी उपयुक्त या नकाशांना बाराही महिने मागणी असल्याचे गोरे दाम्पत्यांनी सांगीतले.
सुरेश भट, चितमपल्ली
मॅजेस्टिकने या वेळी सुरेश भट यांचा यल्गार, झंझावात तसेच मारुती चितमपल्ली यांचे पक्षीकोश, रातवा, रानवाटा यासह इतर पुस्तके प्रदर्शनीत ठेवली होती. नागपूरच्या साहित्य प्रसार केंद्राच्या या पुस्तकांना विकत घेण्यासाठी वाचकांची मोठी झुंबड उडाली होती. ही पुस्तके मुंबईत उपलब्ध नसतात, म्हणून या पुस्तकांना कायम मागणी असल्याचे वाचक जगदीश वाणी यांनी सांगितले.
मोबाईलच्या युगातही पुस्तक प्रदर्शनाला मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. पुस्तके खरेदी करण्यासाठी वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
संचित बोरकर, मधुश्री पब्लिकेशन
