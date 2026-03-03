संयुक्त जयंती उत्साहात साजरी
संयुक्त जयंतीनिमित्त महापुरुषांना अभिवादन
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : संत रविदास महाराज सार्वजनिक जयंती उत्सव समितीच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे कल्याण पश्चिमेतील विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात भव्य जयंती उत्सव पार पडला. यावर्षी संत रविदास महाराज यांच्यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज, माता भीमाई आणि माता रमाई यांच्या संयुक्त जयंतीचा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला.
भक्ती चळवळीतील महान कवी आणि समाजसुधारक संत रविदास महाराज यांनी आपल्या दोह्यांतून जात-पात, उच्च-नीच आणि अंधश्रद्धेवर प्रहार केले. त्यांचे हे विचार आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या संयुक्त जयंतीचे आयोजन करण्यात आले होते. राम बनसोडे आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने अण्णासाहेब रोकडे व भीमराव डोळस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुजन समाजाला एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमाची यशस्वी सुरुवात केली. या सोहळ्याचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध लोकशाहीर संभाजी भगत यांचा शाहिरी जलसा. त्यांनी आपल्या खास शैलीत पहाडी आवाजात प्रबोधनात्मक गीते सादर करीत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांच्या सादरीकरणातून महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा नव्या पिढीसमोर मांडण्यात आला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला उपस्थित प्रमुख पाहुणे आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सत्कार करण्यात आला. या वेळी मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून या संयुक्त जयंतीच्या उपक्रमाचे कौतुक केले.
