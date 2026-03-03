ओला सुका कचरा सार्वजनिक ठिकाणी फेकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
कचरा फेकणाऱ्यांवर पालिकेची कारवाई
१३ जणांना समज, दोन जणांवर गुन्हे दाखल
कल्याण, ता. ३ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने कचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वारंवार सूचना देऊनही उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर पालिकेने पोलिसांच्या मदतीने फौजदारी कारवाई सुरू केल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कल्याण पूर्वेतील विनायक कॉलनी परिसरात पालिकेची घंटागाडी नियमित येत असूनही काही नागरिक ओला व सुका कचरा एकत्रित करून सार्वजनिक ठिकाणी फेकत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी पोलिस प्रशासनाशी समन्वय साधून प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश दिले.
कारवाईचा तपशील
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १३ व्यक्तींना जागीच समजपत्रे देऊन ताकीद देण्यात आली. कचरा फेकणाऱ्या काही नागरिकांविरुद्ध अजामीनपात्र नोंदी करण्यात आल्या आहेत. गंभीर स्वरूप असलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात रीतसर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
प्रशासनाचा कडक इशारा
स्वच्छ भारत अभियान आणि महापालिकेच्या नियमांनुसार, प्रत्येक नागरिकाने ओला व सुका कचरा वेगळा करून तो केवळ घंटागाडीतच देणे बंधनकारक आहे. वारंवार जनजागृती करूनही जे नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकतात किंवा कचरा जाळून प्रदूषण करतात, त्यांच्यावर यापुढे अधिक कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे पालिकेच्या स्वच्छता विभागाने म्हटले आहे.
