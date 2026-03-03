ठाण्यात अपघातांची मालिका; २४ तासांत तिघांचा मृत्यू
ठाण्यात अपघातांची मालिका
२४ तासांत तिघांचा मृत्यू; निष्काळजी वाहनचालकांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : ठाणे शहर व परिसरात अवघ्या २४ तासांच्या कालावधीत घडलेल्या तीन वेगवेगळ्या भीषण अपघातांमध्ये तिघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. घोडबंदर रोड, शिळफाटा आणि माजिवडा पुलावर झालेल्या या दुर्घटनांमुळे महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा गंभीर झाला असून, निष्काळजी वाहनचालकांचा आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
घोडबंदर रोडवरील पातलीपाडा पुलावर शनिवारी (ता. २८) मध्यरात्री झालेल्या अपघातात समीर सलीम अन्सारी (वय २२, रा. मुंबई) या तरुण रिक्षाचालकाचा मृत्यू झाला. शनिवारी रात्री सुमारे ११.३० वाजता भरधाव ट्रकने समीरच्या रिक्षाला धडक दिली. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या समीर याला ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, १ मार्च रोजी पहाटे १.२५ वाजता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिळफाटा परिसरात रविवारी (ता. १) सायंकाळी घडली. भरधाव कंटेनरने दिलेल्या धडकेत पादचारी अब्दुल आलीम हायदर शेख (वय ४५, रा. शिबलीनगर) या मजुराचा मृत्यू झाला. गंभीररीत्या जखमी झालेल्या शेख यांना छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी शिळ डायघर पोलिस ठाण्यात चालकाविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे.
तिसरी दुर्घटना रविवारी पहाटे माजिवडा पुलावर घडली. सिमेंट काँक्रीट मिक्सर ट्रकचालक दुर्गविजय कैलास प्रसाद (वय ४१, रा. उत्तर प्रदेश) यांचा अपघातात मृत्यू झाला. माणकोलीहून ठाण्याकडे येत असताना त्यांच्या मिक्सर ट्रकने महामार्गावर उभ्या असलेल्या मालवाहू ट्रकला मागून धडक दिली. यामध्ये गंभीर जखमी चालकाला खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, सकाळी ६.१५ वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी राबोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिसांमार्फत सुरू आहे.
