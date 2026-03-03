नायर रुग्णालयाला गिरनार चषक
नायर रुग्णालयाला गिरनार चषक; प्रथमच विजेतेपदावर कोरले नाव
मुंबई, ता. ३ : तब्बल ३२ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर नायर हॉस्पिटल संघाने प्रतिष्ठेच्या गिरनार चषक स्पर्धेत प्रथमच विजेतेपद पटकावत इतिहास रचला. यंदाच्या स्पर्धेत नायर हॉस्पिटलने प्रथम पारितोषिक जिंकत आपल्या नावाची सुवर्णाक्षरांनी नोंद केली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ही ट्रॉफी नायरच्या पदरी पडावी, यासाठी मोहन पवार, मुद्रस, तुकाराम राणे, रोयेकर, चंद्रशेखर गुरव, डीन मोहिते, अविनाश चाळके आदी अनुभवी खेळाडूंनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यांचे अपूर्ण स्वप्न नव्या पिढीतील खेळाडूंनी साकार केल्याने संपूर्ण नायर परिवारात अभिमानाचे वातावरण आहे.
संघाचा कर्णधार संदीप पवार याने संघ केवळ सांभाळला नाही, तर त्याला घडवून विजेतेपदापर्यंत नेले. संघाचे प्रमुख खेळाडू अनिल कोळी, हरिकेश मेहेर, वंदेश कामनकर, मुकेश वाझा, धीरज भोईर, अमोल पाटील यांनी एकजूट आणि मेहनतीने स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली.
वरिष्ठ खेळाडू दीपक घोडे आणि वैभव यांनी संघात स्थान नसतानाही आर्थिक व मानसिक पाठबळ देत मोलाची साथ दिली. तसेच गणपत सोगंम आणि अनिल घराडे यांनीही भक्कम पाठिंबा दिला. या यशामध्ये नायर हॉस्पिटल क्रीडा भवन, नायर जिमखाना कमिटी, अधिष्ठाता, टाइम कीपर कार्यालय आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचेही सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरले.
या ऐतिहासिक विजयामुळे नायर हॉस्पिटलच्या क्रीडा इतिहासात नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, संपूर्ण संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
