शिरोळकर महाविद्यालयात मराठी भाषा व संत साहित्याचा जयघोष

शिरोळकर महाविद्यालयात मराठी भाषा, संत साहित्याचा जयघोष
मुंबई, ता. ३ : गिरगाव येथील चिकित्सक समूह शिरोळकर हायस्कूल येथे मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘संत साहित्य हाच मराठी भाषेचा भक्कम पाया’ या संकल्पनेवर आधारित सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. दिवसभर चाललेल्या या उपक्रमातून मराठी भाषा आणि संत साहित्याचा जागर करण्यात आला.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर तिचा वैभवशाली वारसा पुढील पिढीपर्यंत सक्षमपणे पोहोचवण्याचे कार्य चिकित्सक समूह संस्था सातत्याने करीत आहे. गेल्या वर्षीही शाळेने सूर्योदय ते सूर्यास्त अखंड मराठी गीतगायनाचा अनोखा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता, ज्याची नोंद ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डस्’मध्ये झाली आहे.
महाराष्ट्र ही संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी असून, संतांनी भजन, कीर्तन, अभंग आणि ओव्यांद्वारे सामाजिक प्रबोधन केले. संतांचे विचार विद्यार्थ्यांमार्फत समाजापर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने शाळेने विविध उपक्रम राबवले. शाळेच्या वागळे सभागृहात मराठी मुळाक्षरे, संत व साहित्यिकांची छायाचित्रे, अभंग, पुस्तके, ग्रंथ आणि रांगोळी यांच्या माध्यमातून आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. कार्यक्रमात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत जनाबाई, संत सखुबाई, संत चोखामेळा, संत गोरा कुंभार आणि संत गाडगेबाबा यांसारख्या प्रसिद्ध तसेच दुर्लक्षित संतांचा समावेश करण्यात आला. चलचित्रफितीद्वारे संत चळवळीचा गौरवशाली इतिहास सादर करण्यात आला.
संस्थेचे अध्यक्ष किशोर रांगणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सचिव डॉ. गुरुनाथ पंडित यांच्या नवनवीन संकल्पना आणि प्रोत्साहनामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि उत्साहवर्धक सादरीकरण केले. शाळेचे वातावरण जणू पंढरीचे स्वरूप धारण केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरेखा गिते आणि सायली कानडे यांनी केले. गायन शिक्षिका दीपा भोसले, संगणक शिक्षिका प्राजक्ता नेने, मराठी विषयाच्या शिक्षिका शारदा वायाळ व रसिका नार्वेकर तसेच शाळा सुशोभीकरणात मोलाची भूमिका बजावणारे कलाशिक्षक भाटकर यांचे मुख्याध्यापिका संचिता गावडे आणि पर्यवेक्षक संतोष मांजरेकर यांनी विशेष कौतुक केले. प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सुजाता मर्दे आणि शिशुवर्गाच्या मुख्याध्यापिका आरती पेवेकर यांनी सकाळी संत साहित्यावर आधारित प्रभात फेरीचे आयोजन केले होते. विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक पेहराव आणि संतांच्या वेशभूषेत सहभाग घेतल्याने प्रभात फेरी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली.
