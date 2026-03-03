शाळांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक घेणार
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक घेणार; महापौर अजीव पाटील यांचे आश्वासन
विरार, ता. ३ (बातमीदार) : स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा समूह संघटनेच्या प्रतिनिधींनी वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालयात महापौर अजीव पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या वेळी महापौर अजीव पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन देताना सांगितले की, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या शहराच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी त्यांना प्रशासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य दिले जाईल. संघटनेने मांडलेल्या समस्यांवर नियोजनपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी लवकरच संबंधित शासकीय विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसमोरील आर्थिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी मांडल्या. शासनामार्फत आकारण्यात येणारे विविध कर, परवाने, नाहरकत दाखले यामध्ये सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच विविध शासकीय उपक्रमांसाठी ऐनवेळी शाळांचे वर्गखोल्या व मैदाने विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याबाबत मर्यादा निश्चित कराव्यात, मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकवर्गाची नियुक्ती टाळावी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील प्रश्न सोडवावेत आणि नुकत्याच झालेल्या श्वान गणनेचे काम शिक्षकांना देऊ नये, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. या सकारात्मक भूमिकेमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या समस्या मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
