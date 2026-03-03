सारसोळे कोळीवाडा बसथांब्याच्या नुतनीकरणाची मागणी
सारसोळे कोळीवाडा बस थांब्याच्या नुतनीकरणाची मागणी
नेरूळ, ता. ३ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर आठमधील सारसोळे कोळीवाडा बस थांब्याची झालेली दुरवस्था लक्षात घेता त्याचे तातडीने नूतनीकरण करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी युवासेनेचे नवी मुंबई सरचिटणीस निखिल मांडवे यांनी परिवहन महाव्यवस्थापकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाकडून स्व. राजीव गांधी उड्डाणपुलावरून सारसोळे बस डेपोकडे वळसा घेतल्यावर समाधान बारलगत हा बस थांबा आहे. सध्या बसथांब्याला केवळ सांगाड्याचे स्वरूप आले असून, पावसाळ्यात गळती होते. प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी सुरक्षित आसरा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या बस थांब्याच्या नूतनीकरणासाठी माजी नगरसेविका सुनीता रतन मांडवे यांनीही पाठपुरावा केला आहे. परिसरातील इतर बस थांबे सुस्थितीत असताना केवळ या बस थांब्याची दुरवस्था असल्याने प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
