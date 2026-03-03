थोडक्यात
दिव्यात वॉशिंग मशीनला आग
ठाणे : दिवा परिसरातील दक्ष हाइट्स सोसायटीतील एका घरामध्ये मंगळवारी (ता. ३) दुपारच्या सुमारास वॉशिंग मशीनला आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे त्या आगीवर वेळीच नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. समीर कबीर यांच्या मालकीच्या घरात ही आग लागली असून, या घटनेत मशीन व त्यास जोडलेले इलेक्ट्रिक वायरिंग जळून खाक झाले.
दुचाकी चोरीला
ठाणे : ओवळा येथील प्रथम मांजरेकर हा तरुण दुचाकीवर आपल्या भाच्यासोबत नाश्ता करण्यासाठी रविवारी (ता. १) ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट परिसरात गेला होता. या वेळी उभी केलेली दुचाकी चोरीला गेली असून, त्याची किंमत एक लाख ६२ हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
दुचाकीस्वार जखमी
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरात एका टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली. ही घटना रविवारी (ता. १) घडली. यामध्ये दुचाकीसह खाली पडलेले वागळे इस्टेटमधील अरविंद गुप्ता हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात टेम्पोचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मद्यधुंद चालकाचा हैदोस
ठाणे : खारटन रोड परिसरात मद्यधुंद अवस्थेत चारचाकी वाहनचालकाने थेट एका घराच्या दरवाजाला आणि खिडकीच्या ग्रीलला जोरदार धडक दिल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी मकरध्वज दुबे या चालकविरोधात तक्रारदार निखिल मोरे यांच्या तक्रारीनंतर ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
