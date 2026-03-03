बिर्ला कॉलेजमध्ये नवीन लेखकांचे शिबिर
बिर्ला महाविद्यालयात हिंदी लेखकांसाठी राष्ट्रीय शिबिर
नऊ राज्यांतील ७० उदयोन्मुख लेखकांचा सहभाग
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : बी. के. बिर्ला महाविद्यालय आणि दिल्लीतील केंद्रीय हिंदी निदेशालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हिंदीतर भाषिक नवलेखक शिबिराचा सहा दिवसांचा सोहळा उत्साहात पार पडला. देशातील नऊ राज्यांतील ७० तरुण लेखकांनी या शिबिरात सहभागी होऊन साहित्याच्या विविध पैलूंचे धडे गिरवले.
समारोपप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता प्रा. अवधेश शुक्ला उपस्थित होते. मध्ययुगीन कवींच्या लेखन प्रक्रियेवर भाष्य करताना त्यांनी नवलेखकांना सकस साहित्यातून प्रेरणा घेण्याचा सल्ला दिला. विशेष अतिथी मुंबई विद्यापीठातील डीएलएलईचे संचालक डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी लेखनाच्या बदलत्या आयामांची ओळख करून दिली आणि अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल महाविद्यालयाचे कौतुक केले.
सहा दिवस चाललेल्या या शिबिरात दिग्गज साहित्यिकांनी नवोदितांना मार्गदर्शन केले. शिक्षण संचालक डॉ. नरेश चंद्र यांनी साहित्य हे समाजाचे मार्गदर्शक आहे. लेखकांनी जागरूक राहून लेखन करावे, असे म्हटले. दिल्लीतील सहाय्यक संचालक रत्नेश कुमार मिश्रा यांनी लेखकांना सर्वप्रथम चांगले वाचक होण्याचे आवाहन केले. डॉ. सतीश पांडे आणि प्रा. राजेंद्र गौतम यांनी अनुक्रमे गद्यलेखन आणि कविता कलेतील बारकाव्यांवर सविस्तर चर्चा केली. प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. दामोदर खडसे, डॉ. मधु कांकरिया, डॉ. हुबनाथ पांडे, डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी आणि ज्येष्ठ पत्रकार नवीन पांडे यांनीही आपले अनुभव मांडले.
देशभरातून प्रतिनिधींचा सहभाग
या शिबिरात आसाम, पाँडिचेरी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील ७० प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला. प्राचार्या डॉ. अविनाश पाटील यांनी केंद्रीय हिंदी निदेशालयाचे आभार मानले, तर शिबिराचे समन्वयक प्रा. श्यामसुंदर पांडे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. या सोहळ्याच्या यशस्वितेसाठी उपप्राचार्य डॉ. हरीश दुबे, डॉ. महादेव यादव, डॉ. बालकवी सुरंजे, डॉ. प्रतिभा गाढे, डॉ. सीताराम म्हस्के आणि हिंदी विभागातील विद्यार्थ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
