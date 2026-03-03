पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन
कासा, ता. ३ (बातमीदार) : राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना यांनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
संघटनेच्या मते, ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय अधिकारी २४ तास आपत्कालीन सेवा देत असतात. कोरोना काळात लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत प्रवास करून लसीकरण, उपचार, प्रसूती तसेच दुग्धव्यवसाय सुरळीत ठेवण्याचे काम त्यांनी केले. बर्ड फ्लूच्या साथीवेळी राज्याने तयार केलेली कार्यपद्धती (एसओपी) केंद्र शासनाने स्वीकारून देशभर लागू केली होती. नवापूर येथे कमी कालावधीत साथ नियंत्रणात आणण्यात यश आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच लंपी रोगाच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या दारोदारी जाऊन मोफत सेवा देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तथापि, प्रत्यक्ष तांत्रिक कामाऐवजी ऑनलाइन नोंदी, पोर्टल डेटा एन्ट्री आणि अहवाल सादरीकरण यासारख्या लिपिकीय कामांचा अतिरेक होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मनुष्यबळ अपुरे असताना दवाखान्यांच्या वेळा वाढविणे, बायोमेट्रिक उपस्थितीची सक्ती आणि २४ तास उपलब्धतेची अपेक्षा यामुळे अधिकारी दररोज १२ ते १६ तास काम करत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. परिणामी शेतकरी व पशुपालकांना वेळेवर सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
संघटनेने सोमवार (ता. २) पासून आंदोलनाची सुरुवात केली असून, काळ्या फिती लावून काम करणे, सामूहिक रजा, अहवाल सादर करणे बंद ठेवणे आणि एकदिवसीय उपोषण अशा टप्प्यांत आंदोलन करण्यात येत आहे. १० मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सामूहिक राजीनाम्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. पालघर शाखेचे प्रतिनिधी डॉ. राहुल संखे यांनी शासनाने आवश्यक मनुष्यबळ व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
