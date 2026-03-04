एमडी पावडरसह एकाला अटक
४१ लाखांच्या ‘एमडी’सह राजस्थानचा तरुण जेरबंद
ओवळा नाका परिसरात सापळा रचून कारवाई
ठाणे, ता. ४ : घोडबंदर रोडवर अमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी आलेल्या एका तस्कराला ठाणे पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली आहे. राजेशकुमार मगनाराम (३०, रा. राजस्थान) असे या आरोपीचे नाव असून, त्याच्याकडून ४१ लाख ७४ हजार रुपये किमतीचा ‘मेफेड्रॉन’ (एमडी) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे.
ओवळा नाका येथील ‘सागर लॉजिंग अँड बोर्डिंग’ परिसरात मंगळवारी (ता. ३) सकाळी एक तरुण अमली पदार्थ विकण्यासाठी येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती अमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळाली होती. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ कर्णवर-पाटील आणि उपनिरीक्षक दीपक डुम्मलवाड यांच्या पथकाने या ठिकाणी सापळा रचला. संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या राजेशकुमारला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडे अमली पदार्थांचे घबाड सापडले. राजेशकुमार विरुद्ध कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला अमली पदार्थ पुरवणारे मुख्य सूत्रधार कोण आहेत, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
