ठाणे रेल्वे स्थानकात गर्दीचा फायदा घेत मोबाईल चोरी
ठाणे स्थानकावर प्रवाशाचा मोबाईल लांबवला
पुण्यातील प्रवाशाला फटका; ठाणे लोहमार्ग पोलिसांत गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. ४ : रेल्वे स्थानकावरील सकाळच्या प्रचंड गर्दीचा फायदा घेत एका चोरट्याने प्रवाशाचा सुमारे १६ हजार ५०० रुपये किमतीचा मोबाईल लंपास केला आहे. पुणे-चिंचवड येथून आलेल्या एका ५४ वर्षीय व्यक्तीला या चोरीचा फटका बसला असून, याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
पुणे-चिंचवड येथील वाल्हेकर वाडीत राहणारे छगण मोहन आडागंळे (५४) हे आपल्या मुलीसह मुलुंड येथे अंध व्यक्तींसाठी मिळणारे रेशन घेण्याच्या कामानिमित्त आले होते. काम आटोपून पुण्याला परतण्यासाठी त्यांनी मंगळवारी (ता. ३) सकाळी ८:०६ वाजता मुलुंड येथून ‘डाऊन खोपोली फास्ट लोकल’ पकडली. सकाळी ८:१० च्या सुमारास ही लोकल ठाणे रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक ५ वर आली. या वेळी गाडीतून उतरत असताना प्रचंड गर्दी होती. याच गोंधळाचा फायदा घेत चोरट्याने त्यांच्या पँटच्या खिशात असलेला १६,५०० रुपयांचा मोबाईल अत्यंत शिताफीने चोरला.
फलाटावर उतरल्यानंतर आडागंळे यांना खिशात मोबाईल नसल्याचे जाणवले. त्यांनी तातडीने दुसऱ्या प्रवाशाच्या फोनवरून स्वतःच्या नंबरवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला रिंग गेली. मात्र, काही वेळातच चोरट्याने मोबाईल बंद केला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पोलिस ठाणे गाठले. ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्याचा शोध घेतला जात आहे.
