टँकर व ट्रेकटरचे लोकार्पण
पाणी टँकर व ट्रॅक्टरचे लोकार्पण
रोहा (बातमीदार) ः रोहे अष्टमी विभागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी नगरपालिकेला नवीन टँकर व ट्रॅक्टरची आवश्यकता होती. या अनुषंगाने धाटाव एमआयडीसीमधील निलि्कॉन कंपनीच्या सीएसआर फंडातून रोहा अष्टमी नगरपालिकेला पाण्याचा टँकर आणि ट्रॅक्टर देण्यात आले. या टँकर व ट्रॅक्टरचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या वेळी नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे, नगरपालिका गटनेते महेंद्र गुजर, सभापती मयूर दिवेकर, महेश कोलटकर, माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे, नगरसेवक अजीत मोरे, दिवेश जैन, माजी उपनगराध्यक्ष समीर सकपाळ, जितेंद्र पडवळ, काशिनाथ धाटावकर, स्वप्नील धनावडे, समाधान शिंदे, राकेश पवार, नीलेश शिर्के, नितीन जोशी, जालिंदर शेवाळे, विकास शिंदे, वसंत कोठारी, भावेश जैन आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
फोटो कॅप्शन :
रोहा ः नगरपालिकेला टँकर व ट्रॅक्टरचे लोकार्पण करताना सुनील तटकरे, नगराध्यक्ष वनश्री शेडगे व अन्य मान्यवर.
