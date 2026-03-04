हसमुख गेहलोत स्थायी समिती सभापती
हसमुख गेहलोत स्थायी समिती सभापती
कॉँग्रेसचे अनिल सावंत यांचा १३ विरुद्ध तीन मतांनी पराभव
भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर पालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदी भाजपचे हसमुख गेहलोत यांची निवड झाली. त्यांनी कॉँग्रेसचे अनिल सावंत यांचा १३ विरुद्ध तीन मतांनी पराभव केला. तर महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती, उपसभापतिपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली.
स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांपैकी भाजपकडे १३ तर कॉँग्रेस, शिवसेना यांच्या शहर विकास आघाडीकडे तीन सदस्य आहेत. त्यामुळे सभापतिपदाची निवडणूक एकतर्फी होणार असल्याचे निश्चित होते. या निवडणुकीसाठी कॉँग्रेसकडून अनिल सावंत यांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते. विशेष म्हणजे, स्थायी समिती सभापतिपदासाठी भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक प्रकाश ऊर्फ मुन्ना सिंहदेखील इच्छुक होते; मात्र गेहलोत आमदार नरेंद्र मेहता यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी असल्याने त्यांनाच उमेदवारी मिळेल, असा अंदाज होता.
----------------------------
अनिता पाटील, हेमा बेलानी बिनविरोध
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी भाजपच्या वरिष्ठ नगरसेविका अनिता पाटील तर उपसभापतिपदी हेमा बेलानी यांची बिनविरोध निवड झाली. समितीच्या नऊ सदस्यांपैकी भाजपकडे सात, विरोधी पक्षाकडे दोनच सदस्य आहेत. त्यामुळे उमेदवारी अर्जावर सूचक, अनुमोदक यांच्या स्वाक्षरी आवश्यक असतात; परंतु विरोधी पक्षांकडे दोनच सदस्य असल्याने उमेदवाराला अनुमोदन देण्यासाठी सदस्यच नसल्याने बिनविरोध निवड झाली.
