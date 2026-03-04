शिवमंदिरात शिवजयंतीनिमित्त कार्यक्रम
भिवंडी, ता. ४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील पहिले छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील मराडे पाडा येथील शिवमंदिरात तिथीनुसार साजऱ्या होणाऱ्या शिवजयंतीनिमित्त ५ व ६ मार्चला विविध कार्यक्रम होणार आहेत. याबाबतची माहिती शिवक्रांती प्रतिष्ठानचे संस्थापक राजूभाऊ चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
५ मार्चला सकाळपासून होमहवन, भजन-कीर्तन कार्यक्रम होणार असून, सायंकाळी तुकाराम बीजनिमित्त वारी सोहळा होणार आहे. जिल्ह्यातील वारकरी संप्रदायातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. ६ मार्चला सायंकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंदिर शक्तिपीठाचा प्रथम वर्धापनदिन साजरा होणार आहे. वर्षभरात सुमारे दहा लाख शिवभक्तांनी मंदिराला भेट दिली असून, ५०० शाळांच्या शैक्षणिक सहली येथे आल्या आहेत. रक्तदान शिबिर व प्रबोधनपर उपक्रमही राबविल्याची माहिती देण्यात आली.
