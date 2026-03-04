बोईसर गोळीबार घटनेतील आरोपीला यवतमाळमधून अटक
तारापूर, ता. ४ (बातमीदार) : येथील वाळवे बस स्टॉप येथे झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील फरार आरोपीला यवतमाळ जिल्ह्यातून अटक करण्यात बोईसर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाला यश आले.
बोईसर जवळील बेटेगाव येथे चिकन भुजिंगचे दुकान चालविणाऱ्या उमेश घरत याचा त्याच्याकडे काम करणारी महिला आणि फिर्यादी प्रितेश वरखंडे यांचा प्रेमसंबंधाला विरोध होता; मात्र या दोघांनी विरोधाला न जुमानता मुरबे येथील मंदिरात प्रेमविवाह केला. याच रागातून आरोपी उमेश घरत याने २३ फेब्रुवारी रोजी पहाटे २ वाजताच्या सुमारास बेटेगाव महागाव रस्त्यावरील वाळवे बस स्टॉप येथील घरात घुसून प्रितेश वरखंडे यांचे वडील सुरेश यांच्यावर पिस्तुलातून गोळी झाडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रितेश आणि त्याची पत्नी यांना मारहाण करून त्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पूड फेकण्याचा प्रयत्न करून पसार झाला. गोळीबाराच्या घटनेत सुरेश वरखंडे हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना बेटेगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
पोलिस निरीक्षक सुनील जाधव यांचे नेतृत्वाखाली बोईसर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पथक आरोपीच्या शोधार्थ रवाना करण्यात आले. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने गोपनीय माहिती, सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे १ मार्च रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड जवळील महामार्गावरून ताब्यात घेत अटक करण्यात आली. आरोपी उमेश घरात याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
