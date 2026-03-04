किरकोळ कारणावरून तळोजमध्ये एकाची हत्या, तर दुसरा गंभीर जखमी
किरकोळ कारणावरून तळोज्यात एकाचा खून; दुसरा गंभीर जखमी
पनवेल, ता. ४ (वार्ताहर) : तळोजा एमआयडीसी परिसरात किरकोळ वादातून झालेल्या हल्ल्यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. मंगळवारी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास आयजीपीएल नाक्याजवळ ही घटना घडली. पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या आरोपी वॉचमनला तळोजा पोलिसांनी रात्रीच अटक केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चेतन काठे हा मित्र विनायक पाटील व साईनाथ पाटील यांच्यासह मोटारसायकलवरून नितळसच्या दिशेने जात असताना रस्त्यावर सायकलने जाणाऱ्या राजू बासुमतारी (२९) याच्याशी संबंधित वॉचमनचा वाद झाला. संतप्त झालेल्या वॉचमनने लोखंडी पाइपने राजूच्या डोक्यावर चार-पाच प्रहार केले. या हल्ल्यात राजूचा जागीच मृत्यू झाला. प्रसंगावधान राखत साईनाथ पाटील यांनी आरोपीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्यावरही पाइपने हल्ला करण्यात आला. ते गंभीर जखमी असून, रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. चेतन काठे याने कसाबसा बचाव केला. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध खून व खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
