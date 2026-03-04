अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न
भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : मिरा रोड येथे एका दहावर्षीय मुलीवर अज्ञात व्यक्तीने अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला; पीडित मुलीने प्रसंगावधान राखत आरडाओरड केल्याने आरोपी पळून गेला असून, पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे.
मिरा रोडच्या नयानगर भागात एका दहावर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र पीडितेने प्रसंगावधान राखत आरडाओरड केल्याने आरोपी पळून गेला. पीडित मुलगी आपल्या आईसोबत मंगळवारी (ता. ३) रात्री ९.३०च्या सुमारास बाजारातून घरी परत येत होती. इमारतीत शिरताना तिची आई सोबत नसल्याचा गैरफायदा घेत एक अनोळखी व्यक्ती तिच्या पाठोपाठ इमारतीत शिरली. पीडितेला तळमजल्यावर जिन्यातच गाठून त्याने तिच्यासोबत गैरकृत्य करून बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पीडितेने घाबरून आरडाओरड केल्याने आरोपी पळून गेला. याप्रकरणी नयानगर पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला असून, त्याचा शोध सुरू केला आहे.
