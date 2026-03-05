‘कोकण सरस’चे महिलांना व्यासपीठ
‘कोकण सरस’चे महिलांना व्यासपीठ
विरार येथे स्वयंसहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन
विरार, ता. ५ (बातमीदार)ः ग्रामीण भागांतील महिलांच्या कौशल्याला वाव मिळावा, म्हणून विरार येथील म्हाडा मैदानात १२ ते १६ मार्च यादरम्यान कोकण सरस २०२६ हा उपक्रम होणार आहे. याअंतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या विविध उत्पादने पाहण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), जिल्हा परिषद पालघर, वसई-विरार महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या मेळाव्यात स्वयंसहाय्यता समूहांनी तयार केलेले विविध खाद्यपदार्थ, घरगुती मसाले, पारंपरिक ग्रामीण हस्तकला, कलाकुसरीच्या वस्तू, वारली पेंटिंग, कापडी पिशव्या तसेच विविध हस्तनिर्मित उत्पादने नागरिकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. महिलांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उत्पन्न वाढवणे, आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. यंदाच्या मेळाव्यात कोकणातील सिंधुदुर्ग ते मोखाडा येथील ग्रामीण पारंपरिक चवींचा आस्वाद येथे घेता येणार आहे. तसेच विविध जिल्ह्यांतील स्वयंसहाय्यता समूहांच्या हस्तकला, प्रक्रिया उद्योगांसह खाद्यपदार्थांचे १५० स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. तसेच नागरिकांसाठी नियंत्रण, आरोग्य कक्षाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
---------------------------
पालिकेची यंत्रणा सज्ज
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका डॉ. रूपाली सातपुते यांच्या नियोजनातून राबवण्यात येत आहे. तसेच वसई-विरार महापालिकेचे महापौर अजीव पाटील, आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी (भा.प्र.से.), अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, दीपक सावंत यांच्या सहकार्यातून हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
---------------------------------
सरस मेळाव्यामुळे महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, दीर्घकालीन ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे, तरी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांच्या खरेदीबरोबर खाद्यसंस्कृतीचा आस्वाद घ्यावा.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त, वसई-विरार पालिका
