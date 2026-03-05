१५ प्रकारच्या सेवा एकाच ठिकाणी
विरार (बातमीदार)ः महसूल विभागाच्या वतीने ७ मार्च ते १५ मे २०२६ या कालावधीत नऊ ठिकाणी ही शिबिरे भरविण्यात येणार असून, नागरिकांनी या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन वसईचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी केले आहे. या शिबिरांमध्ये महसूल विभागाच्या १५ प्रकारच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी सत्वर निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये मंडळ स्तरावर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानअंतर्गत वसई तालुक्यात नऊ ठिकाणी राजस्व शिबिर होणार आहे. या शिबिराचा तालुक्यातील नागरिक महिला, विद्यार्थी, शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन वसई तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी केले आहे.