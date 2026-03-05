मुरबाड येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान
मुरबाड, ता. ५ (बातमीदार) : नागरिकांच्या विविध महसूलविषयक कामांसाठी सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुरबाड तहसील कार्यालयातर्फे शनिवारी (ता. ७) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ शिबिर घेण्यात आले आहे. या शिबिरात नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे व महसूल सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती तहसीलदार अभिजित देशमुख यांनी दिली.
शिबिरात नागरिकांना उत्पन्न, रहिवासी, अधिवास, नॉन-क्रिमीलेअर आणि जातीचे दाखले देण्यात येणार आहेत. तसेच ७/१२ आणि ८-अ उताऱ्यांचे वितरण करण्यात येणार असून, विविध महसूल सेवाही मिळणार आहेत. या दरम्यान बिनशेती परवान्याबाबत माहिती व मार्गदर्शन नागरिकांना दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी करण्यासाठी ई-मोजणी अर्ज स्वीकारण्याची सुविधाही शिबिरात उपलब्ध राहणार असल्याची माहिती निवासी नायब तहसीलदार सुषमा बांगर यांनी दिली. दरम्यान, शिबिराच्या दिवशी नागरिकांनी आपली मूळ कागदपत्रे तसेच त्यांची झेरॉक्स प्रत सोबत घेऊन उपस्थित राहावे, असे आवाहन महसूल नायब तहसीलदार अमोल शिंदे यांनी केले आहे. नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घेऊन प्रलंबित महसूल कामांचा निपटारा करून घ्यावा, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
