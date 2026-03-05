आरोग्य संस्थांची कामे पूर्ण करा
पालघर, ता. ५ (बातमीदार) ः पालघर जिल्हा रुग्णालय, मनोर ग्रामीण रुग्णालयाची प्रलंबित कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशा सूचना आरोग्यमंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या आहेत. या बैठकीला आमदार राजेंद्र गावित उपस्थित होते.
राज्यातील दुर्गम व आदिवासी भागात चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. पालघर जिल्हा रुग्णालय, मनोर ग्रामीण रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटरमुळे चांगली आरोग्य सुविधा उपलब्ध होईल. या भागात होत असलेले वाढते औद्योगिकीकरण, वाढवण बंदरामुळे लोकसंख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे रुग्णालयांच्या लोकार्पणामुळे स्थानिक नागरिकांना चांगली आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. या वेळी एप्रिलअखेर सर्व कामे पूर्ण करून १ मे रोजी दोन्ही रुग्णालयांच्या लोकार्पणाच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. या वेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक, सार्वजनिक आरोग्य, बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.