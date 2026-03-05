दिग्दर्शक डॉ. आनंद पटवर्धन यांना मुंबई विद्यापीठात प्रवेश नाकारला
आंदोलनकारी भंतेना भेटण्यासाठी आले असता सुरक्षा यंत्रणांनी रोखले
धारावी, ता. ५ (बातमीदार) : दिग्दर्शक डॉ. आनंद पटवर्धन यांना मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरात प्रवेश नाकारण्यात आल्याची घटना गुरुवारी (ता. ५) घडली. संशोधक विद्यार्थी व बौद्ध भिक्खू भदंत विमांसा यांच्या सुरू असलेल्या शांततामय सत्याग्रहाला पाठिंबा देण्यासाठी ते विद्यापीठात आले होते. मात्र, विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा यंत्रणेकडून त्यांना रोखण्यात आले. या प्रकारामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
भदंत विमांसा हे मागील १९० दिवसांपासून पाली भाषा विभागाच्या जतन व संवर्धनासाठी, स्वतंत्र पाली भाषा भवन उभारणीसाठी, विभागाला अनुदान देण्यासाठी तसेच कॉ. अण्णाभाऊ साठे विद्यार्थी वसतिगृहाच्या नूतनीकरणासह ३०० विद्यार्थ्यांसाठी नव्या वसतिगृहाच्या उभारणीसाठी शांततामय पद्धतीने सत्याग्रह करत आहेत. मात्र, त्यांच्या आंदोलनाची दखल न घेता विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांचा पीएच.डी. प्रवेश रद्द केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना अमानवी वागणूक दिली जात असल्याची माहिती ही समोर आली आहे. मागील महिनाभरापासून त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली असून, स्वच्छतागृह व स्नानाची सुविधा नाकारण्यात येत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. आनंद पटवर्धन यांनी सत्याग्रहस्थळी भेट देऊन नैतिक समर्थन व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रवेश नाकारण्यात आल्याने त्यांनी प्रवेशद्वाराजवळच भदंत विमांसा यांची भेट घेत त्यांची विचारपूस केली व त्यांच्या सत्याग्रहाला पाठिंबा दर्शविला. या वेळी सुरक्षा रक्षक व महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि संपूर्ण घडामोडींचे चित्रीकरण करत होते.
या घटनेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये आणि शांततामय सत्याग्रहाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया संदेश गायकवाड यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त दिग्दर्शकाला विद्यापीठ परिसरात प्रवेश न देणे ही दुर्दैवी व निषेधार्ह बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या सत्याग्रहात अडथळा आणू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, सत्याग्रहाचा तंबू सील केल्यामुळे भदंत विमांसा मागील महिनाभरापासून जमिनीवर झोपत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही बाब समजताच एका बौद्ध उपासकाने त्यांना अंथरूण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ‘मी सत्याग्रहावर असून, प्रशासन जितका त्रास देईल तो सहन करण्यास तयार आहे; मला कोणतीही वैयक्तिक मदत नको,’ असे सांगत भदंत विमांसा यांनी ती मदत नम्रपणे नाकारली. त्यांच्या सत्याग्रहाला विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि मानवी हक्क संघटनांचा पाठिंबा मिळत असल्याचेही सांगण्यात आले.
