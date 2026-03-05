ठाण्यात उन्हाचा पारा चढला
ठाणे, ता. ५ : शहरात उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, मार्च महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच तापमानात चांगलीच वाढ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अशातच बुधवारी (ता. ४) ठाणे शहरतील तापमान ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले, तर गुरुवारी (ता. ५) देखील तापमान चांगलेच तप्त असल्याचे दिसून आले. गुरुवारी दुपारच्या सुमारास ३९ अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली. या वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांना अंगाची लाहीलाही होत असून, शीतपेये, सरबत आणि फळांच्या रसांच्या गाड्यांवर गर्दी वाढल्याचे चित्र दिसून आले.
ठाणे पालिका क्षेत्रात फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवसापासून तापमानात वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून आले. अचानक तापमानात वाढ झाल्याने नागरिकांना आरोग्याच्या तक्रारीदेखील वाढल्याचे दिसून येत आहे. बुधवारप्रमाणे गुरुवारीदेखील वातावरणात उष्णतेचे प्रमाण वाढले होते. सकाळी ११ वाजल्यानंतर उन्हाच्या झळा अधिकच तीव्र झाल्या होत्या. दुपारी २ वाजून ३० मिनिटांनी शहरातील कमाल तापमान ३९ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले, तर सकाळी ७ वाजता किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. अचानक वाढलेल्या उष्णतेमुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळी घरात किंवा कार्यालयातील वातानुकूलित वातावरणात राहणेच पसंत केले. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच तापमानात झालेली ही वाढ चिंताजनक मानली जात आहे. २ मार्चला होळीचा सण पार पडल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदाच्या उन्हाळ्यात मार्च ते मे या कालावधीत सरासरीपेक्षा अधिक तापमान नोंदवले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, भरपूर पाणी प्यावे, शक्यतो दुपारच्या वेळी उन्हात बाहेर पडणे टाळावे आणि हलका आहार घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे. शहरात पुढील काही दिवस उष्णतेची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
तारीख तापमान
१ मार्च ३३.४
२ मार्च ३४.५
३ मार्च ३७.९
४ मार्च ३९.६
