स्त्री बीज तस्करी प्रकरणाचा तपास जळगावपर्यंत; अटक सतीश चौधरीला ९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी!
स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाला नवे वळण
जळगावमधून एक संशयित पोलिसांच्या अटकेत
बदलापूर, ता. ५ (बातमीदार) ः राज्यभरात चर्चेत असलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाच्या तपासात बदलापूर पोलिसांना आणखी एक महत्त्वाचे यश मिळाले असून, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक राजेश गज्जल यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव येथून सतीश चौधरी या संशयिताला बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी अटक करण्यात आली आहे. अटकेनंतर त्याला अंबरनाथ न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याला ९ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात चार महिला, एक मेडिकल चालक तसेच नाशिक येथील मालती आयव्हीएफ सेंटरचा डॉक्टर अमोल पाटील याला अटक करण्यात आली होती. या सर्वांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या धागेदोऱ्यांच्या आधारे पोलिसांनी सतीश चौधरीपर्यंत धाव घेतली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सतीश चौधरी हा या रॅकेटमधील महत्त्वाचा दुवा मानला जात असून, ठाण्यातील सेंटरची जबाबदारी सांभाळण्यासोबतच स्त्रीबीजाचे सॅम्पल नाशिकला पोहोचवणे, आधार कार्डमध्ये फेरफार करणे तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करणे, अशी महत्त्वाची कामे तो करत होता. डॉक्टर अमोल पाटील याला अटक झाल्यानंतर या संपूर्ण रॅकेटची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचले असावेत, असा संशयही व्यक्त होत आहे. डोनर महिलांना अत्यल्प पैसे देऊन त्यांचे स्त्रीबीज कोट्यवधी रुपयांना विकले जात असल्याची शक्यता तपासात समोर येत आहे. बदलापूर, उल्हासनगर, ठाणे, नाशिक आणि जळगाव या शहरांमधून आतापर्यंत एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून, तपास अधिक वेगाने सुरू आहे.
