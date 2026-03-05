बनावट आधार कार्डद्वारे महिलांची ओळख बदलली
बदलापूर स्त्रीबीज विक्री प्रकरण
राहुल क्षीरसागर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : बदलापूर येथील स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाचे ठाणे कनेक्शन समोर आल्यानंतर आरोग्य विभाग अधिक सक्रिय झाला असून, या प्रकरणाचा खोलवर तपास सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकरणात वैद्यकीय क्षेत्राची पार्श्वभूमी नसलेल्या महिला इंजेक्शन देणे, औषध देणे अशा गोष्टी करीत होत्या. महिलांची ओळख पटू नये, यासाठी महिलांची बनावट आधार कार्ड बनवून त्यांची ओळख बदलली जात असल्याची गंभीर बाब तपासात समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मागील काही दिवसांपासून बदलापूर येथील स्त्रीबीज विक्री प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. या प्रकरणाचे ठाणे आणि नाशिक कनेक्शन उघड झाल्यानंतर ठाण्यातील गावदेवी येथील आयव्हीएफ केंद्रावर आरोग्य विभागाने कारवाई केली. या कारवाईनंतर या प्रकरणाचा खोलवर तपास केल्यानंतर याचे जाळे राज्यसह राज्याबाहेरदेखील पसरलेली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नाशिक येथील डॉ. अमोल पाटील याला अटक करण्यात आली आहे. मंगळवारी उशिरा ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणातील ही सहावी अटक ठरली असून पोलिसांनी या संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अधिक व्यापक प्रमाणात शोधमोहीम हाती घेतली आहे. पोलिसांच्या तपासादरम्यान स्त्रीबीज विक्री कशाप्रकारे सुरू होती, याची सविस्तर माहिती आता पुढे येऊ लागली आहे. महिला बीज एकदाच दान करू शकते, असा कायदा आहे; मात्र बेकायदा स्त्रीबीज विक्रीत अडथळा येऊ नये, यासाठी महिलांची बनावट आधार कार्ड बनवून त्यांची ओळख बदलली जात होती आणि त्या बनावट नावानेच प्रवास करीत होत्या, असे तपासात समोर आले आहे.
३० ते ३५ दलाल कार्यरत
आयव्हीएफ केंद्राचे ३० ते ३५ दलाल कार्यरत होते. हे दलाल पैशांची गरज असलेल्या महिलांना हेरून त्यांना पैशांचे प्रलोभन दाखवत स्त्रीबीज विकसित करण्यास प्रवृत्त करायचे. यानंतर या महिलांची सोनोग्राफी करून त्यांच्या स्त्रीबीजांच्या आकाराची माहिती घेत. ज्या महिलांची स्त्रीबीजे चांगली असतील, त्या महिलांचे बनावट आधार कार्ड बनवले जायचे. यानंतर राज्य आणि राज्याबाहेरील केंद्रात त्यांना पाठवून त्यांची स्त्रीबीजे काढून त्याची विक्री केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पैशांचे प्रलोभन
स्त्रीबीज बेकायदा विक्री प्रकरण बदलापूर पोलिसांनी उघडकीस आणल्यानंतर त्याची पाळेमुळे राज्य आणि राज्याबाहेर पसरलेली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. गरजू महिलांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून त्यांच्या शरीरात स्त्रीबीज विकसित करून ते काढून बेकायदा विक्री केली जात होती. त्यासाठी महिलांना १८ ते २५ हजार रुपये दिले जात होते, अशी माहिती तपासात पुढे आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
