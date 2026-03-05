खंडणी प्रकरणातील चार फरार आरोपी अटकेत
खंडणी प्रकरणातील
चार आरोपी अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : श्रीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या खंडणी प्रकरणातील चार फरार आरोपींना ठाणे गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने आज गुरुवारी (ता. ५) अटक केली आहे. किसननगर परिसरातून ही कारवाई करण्यात आली असून आरोपींना पुढील कारवाईसाठी श्रीनगर पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीनगर पोलिस ठाण्यात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खंडणीविरोधी पथकातील पोलिस हवालदार शिंदे यांना गुप्त माहितीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, पथकाने तातडीने सापळा रचून बुधवारी (ता. ४) दुपारी १.३० वाजण्याच्या सुमारास किसननगर परिसरातील सिद्धेश प्रमोद लांजेकर (२७), प्रशांत प्रमोद लांजेकर (३०), तुळशीधाम येथील सागर सतीश मोकाशी (३०) आणि वागळे इस्टेट परिसरातील करण डिनसन (२०) या चारही जणांना ताब्यात घेत अटक केली व त्यांना पुढील कारवाईसाठी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात रवाना करण्यात आल्याची माहिती ठाणे शहर खंडणीविरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांनी दिली.
