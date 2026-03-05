आश्रमशाळेच्या वस्तीगृहाला भीषण आग विद्यार्थ्यांचे साहित्य जळून खाक
आश्रमशाळेच्या वसतिगृहाला भीषण आग
विद्यार्थ्यांचे साहित्य खाक
कासा, ता. ५ (बातमीदार) : डहाणूतील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कांदरवाडी येथील सूर्यनगर आश्रमशाळेच्या वसतिगृहाला गुरुवारी (ता. ५) दुपारी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. प्राथमिक माहितीनुसार शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
आग लागल्यामुळे वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कपडे, शैक्षणिक साहित्य, गाद्या तसेच इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तू आगीत खाक झाल्या. या वसतिगृहात सुमारे २०० हून अधिक विद्यार्थी राहत असल्याची माहिती मिळाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच डहाणू अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आग लागल्याची घटना वेळेत लक्षात आल्याने विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले आणि मोठा अनर्थ टळला. या घटनेनंतर परिसरात काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. घटनास्थळी कासा पोलिसांकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर आगीत झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
