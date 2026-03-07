देहर्जे प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती
देहर्जे प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती
प्रांत अधिकाऱ्यांचे पाटबंधारे विभागाला निर्देश
विक्रमगड, ता. ७ (बातमीदार) ः देहर्जे प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळेपर्यंत प्रकल्पाचे काम स्थगित ठेवण्याचे निर्देश वाडा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सूर्यानगर पाटबंधारे प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील साखरे, जांभा व खुडेद ग्रामपंचायत हद्दीतील देहर्जे प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बुडीत क्षेत्रात गेल्या आहेत. या प्रकल्पाने आदिवासी कुटुंबांची घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे उपजीविकेचे साधन गमावण्याची वेळ आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देत मोबदल्याची मागणी केली होती. तसेच पालघर जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय (प्रांत) अधिकाऱ्यांकडे सामूहिक निवेदन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत प्रकल्पाच्या कामाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश संबंधित पाटबंधारे प्रकल्प विभागाला दिले आहेत.
--------------------------
रोजगारासाठी धडपड
धरणाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनी, घरांचा योग्य मोबदला देण्याबरोबरच स्थानिकांना धरण प्रकल्पावर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी साखरे, जांभा, खुडेद ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आली होती. या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.