भटक्या श्वानांच्या दहशतीने पलावा सिटीतील रहिवासी त्रस्त
भटक्या श्वानांच्या दहशतीमुळे पलावा सिटीतील रहिवासी त्रस्त
कासा रिओ परिसरात नागरिकावर श्वानांच्या टोळीचा हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण-शीळ रस्त्यालगतच्या पलावा सिटी परिसरात भटक्या श्वानांचा त्रास वाढला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः कासा रिओ आणि कासा रिओ गोल्ड परिसरात श्वानांच्या टोळ्या नागरिकांचा पाठलाग करून चावा घेण्याचे प्रकार वाढल्याने रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पलावा सिटी परिसरात भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी श्वानांच्या टोळ्या रस्त्यावर फिरताना दिसत असून सकाळी आणि रात्रीच्या वेळी नागरिकांना घराबाहेर पडताना भीती वाटत आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांचा पाठलाग करत, हल्ला करतानाचे काही व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. ६) एका नागरिकावर भटक्या श्वानांच्या टोळीने हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात संबंधित नागरिक जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर माजी सरपंच योगेश पाटील यांनीही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पलावा सिटी परिसरात भटक्या श्वानांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. श्वान अंगावर येण्याबरोबरच त्यांना संरक्षण देणारे काही लोकही वाद घालत असल्याने नागरिकांची अडचण वाढत आहे. प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पलावा सिटी परिसरातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर प्रशासन कधी आणि कोणती ठोस कारवाई करणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.